Монахини, выселенные из Среднеуральского женского монастыря, приняли помощь епархии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Несколько бывших насельниц Среднеурального женского монастыря, которые были выселены из обители 14 апреля, согласились на помощь Екатеринбургской епархии, сообщили ТАСС в пресс-службе митрополии.

"В епархию обращаются выходящие из раскола люди. Священники епархии на связи с несколькими бывшими насельницами обители. Сегодня им оказывается вся необходимая помощь. Данные сестер и места их нахождения не раскрываются", - сказала собеседница агентства.

14 апреля судебные приставы выселили всех жителей Среднеуральского женского монастыря, который удерживался сторонниками бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Основанием стало определение Верхнепышминского городского суда по иску о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса в связи с угрозой их жизни и здоровья. Все выселенные из монастыря отказалась от возможности размещения на предложенной властями турбазе "Остров сокровищ", уточнив, что найдут жилье сами.

Ранее епархия сообщала, что признание бывшего схимонаха Сергия (Романова) действующим священнослужителем делает священнослужителя или православного верующего соучастником раскола. Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.