Экспедиции по объектам наследия Демидовых пройдут на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Открытые экспедиции по исследованию 30 объектов Демидовского наследия в Свердловской области пройдут с 15 мая по 11 июля 2021 года. Участники проекта проедут 10 маршрутами по территориям старинных горных заводов, которые около 300 лет назад были центром уральской цивилизации, сообщил ТАСС генеральный директор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.

Экспедиции помогут туристам ближе познакомиться с историей горнозаводской цивилизации, существовавшей на Урале с XVIII века до середины XIX века. Ее основу составляли многочисленные города-заводы, заложенные Демидовыми.

"Мы - сторонники соучастного проектирования, когда жители региона принимают активное участие в исследовании исторических объектов и предлагают идеи по развитию абсолютного эксклюзива Урала - горнозаводской цивилизации. С 15 мая по 11 июля 2021 года мы организуем открытые экспедиции по объектам наследия Демидовых, в которых могут поучаствовать все желающие. Идея такая: на протяжении 10 выходных люди смогут изучить 10 маршрутов и историю 30 разных объектов", - рассказал Гункевич.

Он отметил, что большинство промышленных объектов сейчас заброшены и разрушены, либо используются не по назначению. Участники экспедиций смогут самостоятельно решить будущее территорий этих старинных заводов: стоит ли включать их в туристическую карту, восстанавливать архитектурно или использовать технологические возможности дополненной реальности. Предложенные идеи будут представлены экспертной комиссии для будущего развития и восстановления наследия "горнозаводской цивилизации" в качестве туристического магнита региона.

Открытые экспедиции станут частью еще одного проекта кластера - уникального в России тематического шоу-парка горнозаводской цивилизации в деревне Висим Свердловской области, в основу которого ляжет реконструкция главных исторических событий Урала и страны. Гункевич отметил, что цель кластера - исследовать историю региона и показать туристам его промышленное и культурное наследие. Гости шоу-парка смогут попробовать уникальные местные блюда, а для детей будут театральные постановки на основе сказок уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка. В будущем в программу исследования горнозаводской истории Урала будут включены объекты семьи Строгановых и других крупных промышленников.

Экспедиции возглавит Вячеслав Пестриков - основатель сообщества "Ural Travellers". В разработке концепции проекта может принять участие известный писатель Алексей Иванов, который получил известность благодаря книгам об Урале, в частности, "Сердце Пармы", а также благодаря роману "Географ глобус пропил". Кроме того, проект поддержит правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области и центр развития туризма региона.

О Демидовых

Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, металлургическая империя которых получила развитие при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах России и Европы.

О кластере "Гора Белая"

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области, она расположена вблизи поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила.

Решение о создании на Урале нового туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" на территории более 2,5 тыс. кв. км принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. У кластера три якорных объекта: горнолыжный курорт, природный парк "Река Чусовая" и парк горнозаводской цивилизации в деревне Висим. К 2028 году планируется увеличить туристический поток до 1,5 млн человек в год.