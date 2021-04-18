В Челябинской области построят турцентр "Здесь Европа встречается с Азией"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Национальный парк "Таганай" в Челябинской области до конца 2021 года завершит строительство туристического центра "Здесь Европа встречается с Азией", который, по прогнозам, будут посещать до 80 тыс. человек ежегодно. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

"На туристской тропе в урочище Семибратка уже есть навигация, на всем протяжении установлены указатели, помогающие ориентироваться туристам, и информационные аншлаги. Обустройство самой тропы (4 км) уже завершено: отсыпано полотно, установлены две беседки, на двух скальных останцах появились смотровые площадки, откуда открывается панорама хребта Большой Таганай и города Златоуста. А полностью строительство эко-туристического центра "Здесь Европа встречается с Азией" планируется завершить до конца этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в составе объекта также будут созданы визит-центр с помещением для наблюдения за природой, выставочной экспозицией, сувенирной лавкой, камерами хранения, появятся беседки.

"Природа Челябинской области необыкновенно красива, она притягивает туристов уже более сотни лет, и сегодня природные территории нуждаются в специальном обустройстве для защиты экосистем от неорганизованного туризма. Наши нацпарки - передовики в этой сфере, и мы должны обеспечить достойный уровень инфраструктуры экотуризма на всех наиболее популярных природных территориях региона. По предварительным данным, после завершения всех работ посещать эколого-туристический комплекс будут до 80 тыс. человек в год", - сказал собеседник агентства.

Урочище Семибратка - группа скалистых останцев в юго-восточной части национального парка "Таганай", у границы со Златоустом. С вершины некоторых скал открывается живописный вид на Златоуст, хребет Таганай, Александровскую сопку и ее окрестности. Национальный парк "Таганай" образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуста на границе Европы и Азии.