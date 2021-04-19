В Свердловской области локомотив столкнулся с автомобилем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Три человека, по предварительной информации, пострадали в результате столкновения локомотива с автомобилем на железнодорожном переезде в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"19 апреля около 08:45 (06:45 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 4-м пикете 23-го км перегона Решеты - Седельниково Свердловской железной дороги, произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем Skoda Octavia. По предварительной информации, трое пострадавших", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. "Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате столкновения водитель автомобиля и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Екатеринбурга.

"Следователями Свердловского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России проводится осмотр места происшествия, локомотива, легкового автомобиля, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.