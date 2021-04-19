Школы Нижнего Тагила эвакуировали после сообщений о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Учеников нескольких школ Нижнего Тагила (Свердловская область) эвакуировали из-за сообщений о минировании учебных заведений, сообщили ТАСС в администрации города в понедельник.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что учебный процесс в нескольких школах Нижнего Тагила приостановлен из-за сообщений о минировании, дети эвакуированы.

"Да, информацию подтверждаем, действительно были такие сообщения", - сказали в администрации города.

Информации о количестве эвакуированных школ пока нет, добавили там.