Число классов на дистанте в Югре выросло за неделю вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ученики 16 классов в 12 школах Ханты-Мансийского автономного округа переведены на дистанционное обучение из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Также временно приостановлена работа 29 групп в дошкольных учреждениях региона, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

В Югре с 1 февраля к очному режиму работы вернулись все школы, техникумы, колледжи и вузы региона, кроме тех, где выявлен коронавирус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на неделе с 5 по 11 апреля в регионе на дистанционное образование из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией была переведена школа в Нефтеюганском районе и восемь классов в других школах, также временно была приостановлена работа 30 групп в дошкольных учреждениях региона.