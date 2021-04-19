Число классов на дистанте в Югре выросло за неделю вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Ученики 16 классов в 12 школах Ханты-Мансийского автономного округа переведены на дистанционное обучение из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Также временно приостановлена работа 29 групп в дошкольных учреждениях региона, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.
В Югре с 1 февраля к очному режиму работы вернулись все школы, техникумы, колледжи и вузы региона, кроме тех, где выявлен коронавирус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на неделе с 5 по 11 апреля в регионе на дистанционное образование из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией была переведена школа в Нефтеюганском районе и восемь классов в других школах, также временно была приостановлена работа 30 групп в дошкольных учреждениях региона.
"Учебный и воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией приостановлен в 16 классах в 12 школах в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Ханты-Мансийске, Урае, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягане, Пыть-Яхе. Также в восьми группах в школе-интернате в Нягане и в одной группе в профессиональном училище в Лангепасе", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора по Югре, также временно закрыты 29 групп в 29 детских садах в Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском районах, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягане, Лангепасе, Пыть-Яхе.
Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 апреля зарегистрировано 55 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 61 за последние сутки. Умерли 788 человек, 54 039 пациентов выздоровели.