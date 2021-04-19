Потепление до 17 градусов ожидается в нескольких регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Потепление до 17 градусов выше нуля ожидается 19-22 апреля в ряде регионов Уральского федерального округа после кратковременного понижения дневных температур в прошедшие выходные. В ближайшие дни на Урале возможны порывы ветра, больших осадков не прогнозируется, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"В Свердловской области 20 и 21 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью во вторник будет 1-6 градусов ниже нуля, днем - плюс 8-13 градусов. В среду температура воздуха ночью будет плюс 2 - минус 3 градуса, днем - 12-17 градусов тепла", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

Потепление ожидается также в Курганской и Тюменской областях, где в ближайшие дни будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики. В Курганской области температура воздуха с 5-10 градусов выше нуля во вторник прогреется до 17 градусов в четверг, а 20 апреля местами возможны порывы ветра до 14 м/с. В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, температура воздуха днем с плюс 6-11 градусов во вторник достигнет 11-16 градусов к четвергу, 20 апреля местами возможны порывы ветра до 17 м/с.

В Челябинской области 19-21 апреля будет преимущественно без осадков, в понедельник и вторник возможны порывы ветра до 12-15 м/с, сообщают синоптики. Температура воздуха с плюс 3-8 градусов прогреется к концу недели до 12-17 градусов.

В Ханты-Мансийском автономном округе 20 апреля облачно с прояснениями, а также осадки в виде снега и дождя, местами возможен гололед, температура воздуха днем - плюс 3-8 градусов, порывы ветра могут достигать 18 м/с. К четвергу воздух в Югре прогреется до 10-15 градусов, осадков не прогнозируется, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе - 20-22 апреля будет переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Во вторник температура воздуха днем на Ямале составит около нуля - минус 5 градусов, в отдельных районах будет метель, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В среду 21 апреля в округе будет около 2-7 градусов тепла, порывы ветра местами составят 14 м/с. В четверг воздух на Ямале прогреется вплоть до 8 градусов.