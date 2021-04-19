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Прокуратура начала проверку из-за документов, выброшенных на улицу из больницы в Кургане

По сообщениям местных СМИ, сотрудники Курганской больницы скорой медицинской помощи выкинули на улицу документы с персональными данными пациентов

ТАСС, 19 апреля. Прокуратура начала проверку по сообщениям о выброшенных из Курганской больницы скорой медицинской помощи на улицу документах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее местные СМИ написали, что сотрудники больницы выкинули на улицу медицинские документы с персональными данными пациентов, в том числе с информацией по криминальным травмам.

"Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту обнаружения на улице медицинских документов Курганской больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено соблюдение законодательства об основах охраны здоровья граждан и о защите персональных данных. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

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