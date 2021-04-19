Дефицит бюджета Югры вырастет в 2021 году почти до 50 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник приняли изменения в бюджет Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации окружной думы, доходы бюджета в 2021-2023 годах были утверждены в размере 212,2, 213,3 и 217,9 млрд рублей соответственно, расходы - 247,4, 243,6 и 245,1 млрд рублей. Дефицит бюджета - соответственно 35,2, 30,3 и 27,2 млрд рублей. Таким образом, к 2024 году дефицит бюджета должен был снизиться в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом (49,7 млрд рублей). Снижение дефицита предполагалось за счет привлечения заемных средств.

"Сегодня внесены изменения в закон "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - сказано в сообщении.

Как поясняется в пояснительной записке на сайте думы Югры, доходы бюджета в 2021-2023 годах увеличатся соответственно на 2,3, 11,5 и 12 млрд рублей - до 226,2, 238 и 243,5 млрд рублей. Расходы - на 16,8, 16,1 и 15,5 млрд рублей - до 275,9, 272,9 и 274,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета составит соответственно - 49,7, 34,9 и 30,7 млрд рублей.

Как сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей, доходы окружного бюджета будут увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. При этом расходы будут направлены на создание станции скорой медицинской помощи, станции переливания крови и морга в Сургуте, спортивного многофункционального комплекса в Нижневартовске, регионального центра спортивной подготовки в Когалыме, шести быстровозводимых спортивных сооружений в Сургуте. Также, среди новых обязательств - финансирование обеспечения граждан дополнительными наименованиями лекарственных препаратов, реконструкция железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе, завершение строительства Когалымского политехнического колледжа.

По данным департамента финансов Югры, более 5 млрд рублей пойдет на развитие здравоохранения, более 11 млрд рублей - на образование, 2,7 млрд рублей - на физическую культуру и спорт, 1,5 млрд рублей - на жилищно-коммунальный комплекс и городскую среду.