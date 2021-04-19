На месте прорыва трубопровода на месторождении в ЯНАО обнаружили незаконную врезку

ТАСС, 19 апреля. Незаконная врезка стала причиной прорыва трубопровода "Ноябрьскнефтегаза" на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в понедельник.

14 апреля на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе "ЦПС Муравленковского м/р - НПС Суторминская" произошел разлив нефти и нефтепродуктов в районе 50 метров от федеральной трассы Сургут - Салехард (на 334-м км). По предварительной информации, площадь загрязненного участка составила не менее 400 кв. м.

"В ходе восстановительных работ на месте разгерметизации трубопровода Суторминского месторождения специалистами предприятия обнаружена криминальная врезка, ставшая причиной разлива на площади около 400 кв метров. Врезка, произведенная кустарным способом, вероятно использовалась для хищения нефти с данного месторождения. Для обследования места преступления были приглашены представители правоохранительных органов", - сообщили в компании.

Там отметили, что сейчас сотрудники предприятия ведут работы по ликвидации последствий разлива: загрязненный грунт вывозят на специальный полигон для очистки, готовится завоз чистого грунта. В летний сезон будет проведен биологический этап рекультивации с высевом многолетних трав.