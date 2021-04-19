Вертолетная "дочка" Utair не смогла оспорить взыскание по иску Росгидромета 9,1 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске 19 апреля оставил без удовлетворения апелляцию "Ютэйр - вертолетные услуги" - крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота - на решение о взыскании с нее 9,1 млн рублей неустойки в пользу Главного центра информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета").

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в картотеке арбитражных дел в понедельник по итогам заседания суда.

Рассмотрение жалобы "Ютэйр - вертолетные услуги" в Восьмом арбитражном апелляционном суде в Омске началось 22 марта 2021 года, но было отложено на 19 апреля из-за необходимости предоставить в суд дополнительные документы.

Дело о неустойке

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года Арбитражный суд ХМАО по иску "Авиаметтелеком Росгидромета" взыскал 9,1 млн рублей неустойки с "Ютэйр - вертолетные услуги". "Дочка" Utair не согласилась с вынесенным решением и подала апелляцию.

В решении суда уточняется, что 17 ноября 2015 года "Авиаметтелеком Росгидромета" и "Ютэйр - вертолетные услуги" подписали договор на предоставление специализированной авиаметеорологической информации полетов воздушных судов авиакомпании. Однако в связи с ненадлежащей оплатой по договору Арбитражный суд ХМАО 5 июня 2019 года постановил взыскать с "Ютэйр - вертолетные услуги" 50,7 млн рублей задолженности за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2018 года. По решению суда авиакомпания данный долг погасила, но "Авиаметтелеком Росгидромета" из-за возникшей просрочки по оплате услуг по договору решила также взыскать проценты. "Истец в рамках настоящего иска просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 9,1 млн рублей, определив период просрочки с 17 февраля 2017 года по 21 февраля 2020 года", - уточняется в решении суда.

Как сообщалось, иск ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета" к "Ютэйр - вертолетные услуги" поступил в Арбитражный суд ХМАО в марте 2020 года. После этого заседания несколько раз переносились, в том числе из-за ходатайства сторон об ознакомлении с материалами дела.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2020 года составил 5,8 млрд рублей, снизившись в 1,6 раза. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). "Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.