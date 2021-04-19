Доходы губернатора Свердловской области в 2020 году выросли почти на 8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2020 году выросли почти на 8% - с 5,84 млн рублей до 6 297 636 рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте губернатора в понедельник.

Губернатор Свердловской области в 2020 году заработал 6 297 636 рублей. Согласно документу, он владеет квартирой площадью 144 кв. м и одной третьей части квартиры площадью 131,7 кв. м (остальными долями владеют жена главы региона и его несовершеннолетний сын).

Доход супруги губернатора в 2020 году уменьшился на 54% и составил 5 358 108,64 рублей. В ее собственности одна третья часть квартиры площадью 131,7 кв. м, квартира 118,7 кв. м, нежилое помещение 50,7 кв. м, а также по одной второй доли в двух помещениях по 107,6 кв. м. Также в собственности у супруги главы региона легковой автомобиль Toyota RAV 4.