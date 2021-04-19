Около 150 детей смогут ежегодно принимать в детском хосписе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Паллиативное отделение помощи детям, которое планируется построить на месте бывшего Игнатиевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, сможет принять около 150 пациентов ежегодно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В хосписе планируется создать 30 стационарных мест. По прогнозам авторов проекта, в год здесь смогут принять около 150 пациентов. При этом стационар будет, своего рода, паллиативным хабом, а выездная служба будет оказывать помощь и на дому. На сегодняшний день 882 уральских семьи нуждаются в такой поддержке", - рассказали в департаменте.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что создание детского хосписа позволит оказывать комплексную помощь и поддержку детям и их семьям. "Развитие паллиативной помощи - дело крайне важное и нужное. Мы этим занимаемся в постоянном режиме. <…> Я уже дал поручения - проработать проект и подготовить предложения по его реализации", - передает департамент слова губернатора.

В департаменте информполитики пояснили ТАСС, что сейчас на месте будущего хосписа находятся деревянные обветшалые постройки. "Дома пустуют, продолжают ветшать и разрушаться. Никакой исторической или архитектурной ценности они не имеют, зато, по словам инициаторов проекта, могут представлять опасность для посетителей. Именно поэтому родилась идея - построить именно на этом месте новое здание детского хосписа, где будет оказываться помощь неизлечимым больным", - уточнили в департаменте.

Как сообщил ТАСС депутат Екатеринбургской городской думы, один из инициаторов проекта Тимофей Жуков, в ближайшие месяцы после утверждения проекта станут известны сроки строительства и затраты на него. В новом здании планируется создание условий для индивидуальной работы с пациентами, их родителями, оказание психологической помощи семьям, а также медицинское сопровождение пациентов, добавили в департаменте.

В марте в Екатеринбурге был открыт первый на Урале государственный детский хоспис на базе областной детской больницы. Хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями.