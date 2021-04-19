На реках Югры начался ледоход

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Вскрытие рек на территории Ханты-Мансийского автономного округа началось планомерно, уровни воды в реках в настоящее время не имеют критического значения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Лед пошел на реке Конда. В районе Урая, Кондинского, Болчар и Алтая так называемая голова ледохода уже прошла, в ближайшие дни ожидается у поселка Выкатной. Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на реке Обь ледоход находится в Томской области, в районе 800 км от границы Ханты-Мансийского автономного округа, по Иртышу - на территории Республики Казахстан, около 1 200 км до границы Югры. "На всех реках округа сейчас наблюдаются интенсивные весенние ледовые явления: образуются закраины, промоины, вода выступает на лед, местами лед потемнел, на отдельных участках ледовый покров вспучило. Эти явления говорят о том, что лед окончательно теряет прочность", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в ходе паводка возможно частичное подтопление территорий крупнейших городов Югры - Нижневартовска и Сургута, а также шести поселений в Сургутском и Березовском районах. Если будут идти интенсивные осадки и установятся высокие уровни воды, то может осложниться обстановка и в Ханты-Мансийском районе.

В целом в реестре подтапливаемых территорий Югры находятся 48 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях, где проживают более шести тыс. человек. Для эвакуации людей при угрозе подтопления планируется привлечь до 6,8 тыс. человек и более 1,7 тыс. единиц техники. В частности, 200 плавсредств, пять вертолетов, 10-11 беспилотников для мониторинга обстановки, определено 58 пунктов временного размещения 13 тыс. человек.