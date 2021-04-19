Реестр жилья для людей с инвалидностью сформируют в Югре в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила сформировать в регионе в 2021 году реестр жилья для людей с инвалидностью. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Губернатор поручила до 25 мая составить реестр жилья для людей с инвалидностью <…> Глава региона нацелила членов совета по развитию местного самоуправления на принятие решений по обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в сообщении по итогам заседания совета по развитию местного самоуправления в Югре.

По словам Комаровой, адаптация жилого фонда, где проживают инвалиды, остается в Югре проблемным вопросом. "Поручаю профильным департаментам пересмотреть действующие решения, направленные на обеспечение доступных условий проживания инвалидов с целью усиления их возможностей по обеспечению доступных жилищных условий", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры.

По данным региональных властей, в ХМАО более 31,8 тыс. жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Во всех муниципальных образованиях автономного округа выполняются работы по установке пандусов, расширению и оборудованию разворотных и подъездных площадок, устройству противоскользящего покрытия в подъездах и съездов с тротуара на проезжую часть. С 2016 года в муниципальных образованиях Югры на стадии ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в обязательном порядке осуществляется общественная приемка объектов с участием представителей организаций инвалидов.