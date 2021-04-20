Жителя Челябинска приговорили к девяти годам колонии за содействие терроризму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 26-летнего жителя Челябинска Шамиля Нурумова за содействие террористической деятельности, хранение оружие и приобретение взрывчатых веществ на девять лет колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщили ТАСС в суде.

"Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил Нурумова Шамиля к девяти годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей", - сказали в суде.

Там уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, мужчина был приверженцем радикального ислама, с ноября 2018 года по июль 2019-го в тематическом сообществе одной из социальных сетей он склонял подписчиков к участию в деятельности международной террористической организации на территории Сирии.

"Еще одно направление его преступной деятельности - подготовка людей к диверсионным акциям. Одно из таких нападений он готовил в 2019 году против наряда патрульно-постовой службы в Челябинске", - добавил источник.