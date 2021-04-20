В Тюменской области организуют возможность повысить квалификацию женщинам в декрете

ТЮМЕНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Профессиональную подготовку и переподготовку для женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, будут организовывать в Тюменской области в 2021 году в рамках закона о социальном заказе. Об этом во вторник журналистам сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"Это проект пилотный. В текущем году у нас в перечень соцуслуг, которые оказываются по этой новой модели по соцзаказу, вошли услуги в сфере труда, в следующем году к ним присоединятся еще и услуги в сфере здравоохранения. Если говорить о тех услугах в сфере труда, которые у нас пилотируются по новой модели, то мы выбрали такую услугу как профессиональная подготовка и подготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет", - сказал он.

Сидоров уточнил, что программу обучения планируется запустить с июня. "Наша модель предлагает два варианта: можно повысить квалификацию по профессии, которую женщина уже имеет, либо выбрать совершенно новую профессию, соответственно, трудоустроиться по новому направлению", - отметил он. По словам Сидорова, в данный момент формируется образовательная программа, после чего будет сформирован перечень учреждений, которые будут оказывать эти услуги.

Закон о социальном заказе был принят в июле 2020 года. По нему новые способы организации государственных и муниципальных услуг можно будет задействовать в таких сферах как социальное обслуживание (кроме стационаров), санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи), оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туризма, спортивная подготовка, а также содействие занятости населения. Как ранее сообщали в Минфине, одной из новаций в этой сфере стал социальный сертификат, который дает право гражданам самостоятельно выбрать организации (как государственные, так и негосударственные), оказывающие те или иные услуги. Действие закона о социальном заказе на территории пилотных регионов, список которых определяет правительство РФ, рассчитано на период до 1 января 2025 года.