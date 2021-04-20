Свердловские депутаты утвердили выплаты для работающих педагогов-студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты Свердловского заксобрания приняли изменения в областной закон "Об образовании". Поправки позволят молодым педагогам, еще не окончившим учебу, получить "подъемные" средства, сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"Данным законом предусмотрено, что лица, которые проходят обучение в вузах по специальности "образование и педагогические науки", успешно прошли промежуточные аттестационные экзамены, но, не завершив свое образование, уже начали педагогическую деятельность, имеют возможность получить так называемые подъемные. В частности, те, кто работает в сельской местности, смогут получить единовременную социальную выплату в размере 50 тыс. рублей, в городских поселениях - 35 тыс. рублей, в городах - 30 тыс. рублей", - приводят в сообщении слова председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной.

До внесенных изменений одним из условий предоставления меры социальной поддержки в виде единовременного пособия являлось устройство на работу сразу же после окончания обучения в вузе. В 2020 году в Свердловской области было 811 молодых специалистов, которые получили единовременное пособие на обзаведение хозяйством, добавили в пресс-службе.