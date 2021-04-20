На фестивале науки "Кстати" в Екатеринбурге ожидают порядка 4 тыс. участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Фестиваль науки "Кстати" может собрать около 4 тыс. участников, регистрацию уже прошли более 1 тыс. человек. Мероприятие начнется в Екатеринбурге 21 апреля, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС один из организаторов фестиваля Андрей Твердов.

По инициативе президента России Владимира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий и рассказать о научных достижениях российских ученых.

"В прошлом году более четырех тысяч человек (стали участниками фестиваля - прим. ТАСС), в этом году планируется примерно такие же показатели. Мы уже точно знаем, что <...> у нас зарегистрировалось более тысячи человек", - сказал Твердов, отметив, что регистрация нужна тем, кто хочет присутствовать на площадке, а участникам, которые присоединятся онлайн, регистрация не требуется.

Он также отметил, что в рамках фестиваля его участники обсудят технологию цифровых двойников и их создания. Мероприятия пройдут в театрах, музеях, вузах, школах и на других площадках Екатеринбурга.

В свою очередь один из организаторов фестиваля Елена Николаева добавила, что фестиваль пройдет в четвертый раз и будет проведено более 50 событий. "Форматы нашего фестиваля - это всегда интересные шоу, диалоги с учеными, которые помогают развенчивать обывательские мифы, которые помогают обновить уже устаревшее образование, создать некое сообщество людей, которым интересна наука, которым важны современные знания", - сказала Николаева.

Фестиваль науки "Кстати" пройдет с 21 по 25 апреля в Екатеринбурге. Мероприятие организовано информационным центром по атомной энергии при поддержке госкорпорации "Росатом" и администрации Екатеринбурга. Тема четвертого офлайн-фестиваля в Екатеринбурге - "след". По словам организаторов, все действия человечества оставляют след: культурный, экологический, цифровой, космический.