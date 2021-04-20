Свердловские власти в 2021 году увеличат финансирование детского отдыха на 6,1%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Свердловские власти направят на отдых и оздоровление детей в 2021 году почти 2 млрд рублей, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. В результате планируется обеспечить летний отдых почти 80% школьников, сообщили во вторник в пресс-службе областного заксобрания.

"В будущем году расходы областного бюджета на организацию детского отдыха и оздоровления запланированы с ростом к уровню 2020 года на 6,1% и составляют 1 млрд 998 млн рублей. Основная часть этих средств - 1,4 млрд рублей - субсидии муниципальным образованиям на организацию отдыха детей в каникулярное время. В 2021 году отдыхом в каникулы запланировано охватить 432 267 детей, практически 80% от всех обучающихся", - говорится в сообщении.

Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина отметила, что в прошлом году область вошла в число 59 российских регионов, которые, несмотря на пандемию, в 2020 году организовали отдых и оздоровление детей с учетом всех требований. Тем не менее, в прошлом году гораздо меньше детей имели возможность организованно отдохнуть, ведь в соответствии с нормами наполняемость лагерей могла быть не более 50%. В этом году летняя оздоровительная кампания будет проведена в полном объеме.

"С оптимизмом могу сказать, что исполнительная власть региона и органы власти муниципалитетов готовы к проведению детской летней оздоровительной кампании-2021. <…> Летняя оздоровительная кампания будет проведена в полном объеме, <…> в нынешнем году увеличены нормы наполняемости детских лагерей и санаториев. Кроме того, появилась возможность отправить детей Свердловской области на отдых за пределы региона, в детские центры "Артек", "Олимп", "Орленок", "Смена", а также организовать "Поезд здоровья", благодаря которому летом на Черном море отдохнут 1660 детей. Кроме того, областным законодательством предусмотрены частичные компенсации родителям, которые приобретают путевки в детские лагеря и санатории за свой счет", - рассказала Бабушкина.

В частности, в области планируют отремонтировать 28 оздоровительных лагерей. Также в заксобрании сообщили, что 100 млн рублей будут направлены на обеспечение безопасности детей во время отдыха в лагерях. Еще более 28 млн рублей в областном бюджете предусмотрены на компенсацию расходов и недополученного дохода ведомственным организациям, принимающим участие в детской оздоровительной кампании.

"Муниципалитетам также предоставляются субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в учебное время. На эти цели в 2021 году в областном бюджете запланировано свыше 172 млн рублей. На отдых и оздоровление в учебное время будут направлены 5364 ребенка", - добавили в пресс-службе.

Возможность заработать

В этом году почти в два раза больше детей получат возможность быть трудоустроенными на летние каникулы - 22 тыс. подростков в этом году против 13 тыс. в прошлом. Финансирование этого направления увеличится с 33 млн рублей в 2020 году до 48 млн рублей в 2021 году. "В настоящее время идет работа по заключению договоров с работодателями на создание временных рабочих мест, уже заключено 115 договоров на 2,5 тыс. рабочих мест, трудоустроены 870 подростков", - пояснили в пресс-службе.

Парламентарии рекомендовали органам местного самоуправления принять дополнительные меры для безопасности детей в лагерях и санаториях из-за ситуации с пандемией коронавируса. "По итогам обсуждения депутаты предложили областному правительству и органам местного самоуправления принять меры по недопущению закрытия и перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей всех организационно-правовых форм собственности, предлагается принять меры по развитию их материально-технической базы и инфраструктуры. Предлагается рассмотреть возможность установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам загородных лагерей в связи с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий", - рассказали в заксобрании.