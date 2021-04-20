Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга, проглотив брошенный в вольер мячик

ТАСС, 20 апреля. Белый медведь Умка умер в Екатеринбургском зоопарке, проглотив брошенный в вольер детский мячик. Об этом сообщили в Екатеринбургском зоопарке во вторник.

"Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный кем-то из посетителей в вольер. Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке", - говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что Умка родился в дикой природе и, будучи маленьким медвежонком, остался без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс (Чукотский автономный округ), отбив от стаи поселковых собак. А 24 апреля 1998 года медвежонок поселился в Екатеринбургском зоопарке.