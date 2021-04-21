В Челябинской области признали пригодным для жилья дом, где обрушился фрагмент стены

ТАСС, 21 апреля. Жилой дом в Миассе Челябинской области, где накануне обрушился фрагмент стены, признан пригодным к эксплуатации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Комиссией на основании обследования было принято решение - эвакуационные мероприятия закончить. Признать жилое здание пригодным к эксплуатации несмотря на то, что оно является ветхоаварийным жильем и имеются повреждения стены. Провести предупредительные мероприятия по исключению продолжения разрушения здания, а именно - отключение инженерных сетей в пострадавшей части здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам экспертного заключения было принято решение о переселении жильцов двух квартир на втором и третьем этажах, которые находятся напротив лестничного марша. Также было принято решение исключить доступ людей в аварийную часть здания и спланировать восстановление стены здания, которая была разрушена.

"Отметим, аварийный участок здания перегорожен красными лентами. Все жители многоквартирного дома предупреждены о том, что туда вход строго запрещен", - уточнили в администрации.

Кирпичная кладка стены четырехэтажного жилого здания обрушилась на площади 8 кв. метров в Миассе 20 апреля. Погибших и пострадавших нет.