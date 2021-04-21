Суд в Кургане приговорил к 24 годам колонии главу ОПГ

ТАСС, 21 апреля. Руководитель группировки, на счету которой разбои, грабежи, убийства и вымогательства в отношении бизнесменов Кургана, получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курганского областного суда.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы обвинили пятерых жителей региона в нападении, похищении и убийствах, вымогательствах.

"[Дмитрию] Романову - 24 года [лишения свободы в колонии строгого режима]", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина был руководителем преступной группы.

Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщали, что вооруженная группа была создана в 2006 году в Кургане "с целью завладения чужим имуществом". На протяжении 10 лет члены банды похищали людей, совершали разбойные нападения, грабежи, вымогательства и убийства. При этом преступления были четко и детально спланированы, предварительно злоумышленники устанавливали наблюдение и собирали информацию о своих жертвах. Участники банды при совершении преступлений использовали радиостанции, форму и служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, оружие, наручники, маски.

Целью преступлений были доходы от бизнеса, личные сбережения и недвижимое имущество потерпевших, в ведомстве сообщали, что группировке удалось завладеть более 3,5 млн рублей, автомобилями жертв, а также они пытались переоформить квартиру в центре города.

Отмечалось, что на счету одного из злоумышленников пять убийств, одно покушение на убийство, восемь разбойных нападений, четыре похищения и пять вымогательств, кражи, покушение на хищение автомобилей, незаконный оборот оружия. Четверо остальных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 ("Похищение"), ч. 3 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 4 ст. 162 ("Разбойное нападение") и ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ.