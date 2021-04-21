Виновный в гибели женщины и ребенка в ушедшей под лед машине в Югре получил год колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Березовский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил 29-летнего жителя села Сосьва к году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мужчина признан виновным в гибели 29-летней беременной женщины и младенца, которые с еще с шестью жителями находились в провалившемся под лед легковом автомобиле, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"29-летний житель села Сосьва Березовского района признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). С учетом признания вины и раскаяния, приговором Березовского районного суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В зале суда он заключен под стражу", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, вечером 19 ноября 2020 года автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился мужчина, выехал из села Ломбовож в направлении поселка Сосьва Березовского района. В машине было восемь пассажиров, в том числе трое детей и беременная женщина. Утром 20 ноября на расстоянии около 12 км от поселка Сосьва водитель, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, решил пересечь русло реки Ляпин для дальнейшего движения к месту назначения. При этом он не высадил пассажиров и увеличил скорость.

Из-за недостаточной толщины льда автомобиль со всеми находившимися в нем людьми провалился в воду. В результате 29-летняя беременная женщина и пятимесячный ребенок погибли, девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы, сам водитель, а также 10-летний ребенок, две женщины 1988 года рождения и двое мужчин 1982 и 1987 годов рождения не пострадали.