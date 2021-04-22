В Екатеринбурге грузовой поезд сбил двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Грузовой поезд сбил на станции Екатеринбург-Пассажирский двух человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчина погиб, женщина госпитализирована с многочисленными травмами, сообщила в четверг пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что пострадавшие, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед проходящим железнодорожным составом. Машинист поезда, заметив людей, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. В результате мужчина получил повреждения, не совместимые с жизнью, женщина с множественными повреждениями доставлена в Центральную городскую клиническую больницу №23 города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Органы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по данному факту. Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду, очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.