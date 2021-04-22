В Челябинской области три человека пострадали при пожаре в жилом доме

ТАСС, 22 апреля. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре, который произошел в четверг в пятиэтажном жилом доме в городе Аше в Челябинской области. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В городе Аше произошел пожар в пятиэтажном жилом доме: в квартире на четвертом этаже загорелись вещи и мебель. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. Погибших нет, однако были травмированы три человека, в том числе девочка 2016 г. р. Пострадавшие получили незначительные ожоги первой степени, после осмотра медицинскими работниками от госпитализации отказались", - сообщили в МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования - робота-пылесоса, который располагался на зарядной базе. "В ходе тушения данного пожара сотрудниками МЧС с помощью спаскомплектов было спасено 16 человек, включая двоих детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей", - уточняется в сообщении.