Свердловские предприятия ОПК привлекли за год на проекты диверсификации 9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области в 2020 году привлекли более 9 млрд рублей на реализацию проектов диверсификации, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона в четверг.

"Общий объем средств, привлеченный свердловскими предприятиями ОПК в 2020 году на реализацию проектов диверсификации, превысил 9 млрд рублей", - сказал Шмыков.

Он отметил, что технологический, кадровый, инновационный потенциал свердловских предприятий позволяет активнее двигаться в этом направлении, осваивать новые рынки, заполняя их востребованными высокотехнологичными разработками.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций ОПК региона, среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" (единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий), НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова (одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности), ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" (занимается разработкой и производством зенитных ракетных комплексов).