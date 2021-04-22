Директора спортивного госучреждения на Ямале подозревают в растрате около 34 млн рублей

ТАСС, 22 апреля. Директор государственного учреждения "Центр олимпийской подготовки" в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подозревается в присвоении и растрате около 34 млн рублей. Возбуждено дело, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по округу.

"В Новом Уренгое в 2020 году директор ГАУ ЯНАО "Центр олимпийской подготовки", используя свое служебное положение, потратила оставшиеся в конце года от целевой субсидии денежные средства на премии себе и сотрудникам учреждения. Общая сумма присвоенных и растраченных денежных средств составила около 34 млн рублей <…>", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества в особо крупном размере").