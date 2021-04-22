Суд смягчил меру пресечения экс-замглавы УМВД Курганской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Курганский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника УМВД России по Курганской области Андрею Шамину, который обвиняется в хищении группой лиц более 53,5 млн рублей, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

Ранее ТАСС сообщал об аресте замначальника УМВД Курганской области и бывшего начальника ОМВД Шадринска, которые подозреваются в хищении группой лиц не менее 27 млн рублей бюджетных средств. Также под домашним арестом находится бухгалтер-кассир шадринского отдела полиции. По последним данным следователей, сумма похищенного оказалась почти в два раза больше - более 53 млн рублей.

"Мера пресечения [Шамину] в виде содержания под стражей изменена на домашний арест", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Шамин (начальник отдела МВД по Шадринску, а с 2017 года был заместителем начальника УМВД России по Курганской области) с 2012 года по февраль 2020-го организовал и возглавил преступную группу, занимавшуюся хищением, присваивая деньги из начисляемых сотрудникам шадринского межмуниципального отдела МВД денежного довольствия, премий и других выплат. Начальник МО МВД России "Шадринский" требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий, а также бухгалтер-кассир выдавала сотрудникам заработную плату не в полном размере. Злоумышленники присвоили таким образом не менее 53,5 млн рублей.

При этом 2 млн рублей замначальника УМВД легализовал, открыв вклад в банке на одну из своих родственниц. В ходе следствия было установлено, что в декабре 2019 года начальник отдела полиции организовал доставку подарочных наборов, спиртных напитков и продуктов общей стоимостью порядка 118 тыс. рублей в служебный кабинет замначальника УМВД в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство нарушениям дисциплины в отделе полиции.