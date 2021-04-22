Свердловские предприятия ОПК в 2021 году планируют реализовать проекты на 22 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Свердловские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) реализуют 208 проектов с общей суммой инвестиций 22,1 млрд рублей в 2021 году, сообщил в четверг на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области президент организации Николай Клейн.

"В настоящем году запланировано 208 проектов, на реализацию которых будет инвестировано 22 млрд 100 млн рублей", - сказал Клейн.

Согласно данным президента Союза свердловских предприятий ОПК, в 2019 году было реализовано 168 проектов с общей суммой инвестиций 25,98 млрд рублей, в 2020 году - 153 проекта на 12,76 млрд рублей.

Клейн отметил, что снижение произошло из-за окончания проектов, которые финансировались государством. "В 2018-2019 годах заканчивались инвестиционные проекты, которые финансировались государством по федеральным целевым программам. Сейчас практически все закончилось, остался один большой национальный проект по техническому переоснащению, туда попало очень мало предприятий. То есть 2019 год - это 25,98 [млрд руб.] - это деньги государства плюс деньги предприятий, а 2020-2021 годы - это практически деньги предприятий", - уточнил он.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят 105 предприятий и организаций ОПК региона, среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" (единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий), НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова (одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности), ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" (занимается разработкой и производством зенитных ракетных комплексов).