Организаторы "Уроков добра" на Урале планируют масштабировать проект на другие регионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Организаторы "Уроков добра" в Свердловской области планируют масштабировать проект, запустив в 2021 году такие уроки в школах более 20 регионов России. Об этом заявил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор фонда "Доброе дело" Алексей Невьянцев.

Проект активистов Свердловской области ранее был поддержан Фондом президентских грантов. Во время классных часов детям читают истории о добре и милосердии, после чего предлагают выразить свое мнение, написав эссе.

"Проект "Уроки добра" в школе получил самую высокую оценку в Уральском федеральном округе и был рекомендован к реализации на всей территории России, поддержан полпредством Центрального федерального округа. Поэтому мы планируем те уроки добра, которые провели в 1,1 тыс. школ Свердловской области и в Магаданской области, [перенести и на другие регионы]. Мы планируем, что в этом году порядка 26 субъектов федерации примут участие в этом проекте", - сказал Невьянцев.

По данным на сайте Фонда президентских грантов, целью таких уроков является привлечение детей к совершению добрых дел. На классных часах педагоги читают учащимся истории о добре и милосердии, стараются вовлекать детей в обсуждение прочитанного. После детям предлагается написать сочинение, письмо любимому герою или эссе. Лучшие из них должны войти в книгу "Письма добра", в дальнейшем ее экземпляры хотят предоставить нескольким тысячам школьных библиотек.