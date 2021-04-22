Книга о почетных жителях Свердловской области на основе архивных данных выйдет в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Книга на основе данных архивов о почетных жителях Свердловской области выйдет в 2021 году. В ее создании принимают участие свердловские школьники, сообщил руководитель регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Евгений Тетерин в Уральском региональном центре ТАСС в четверг.

"Было принято решение, что мы издадим <…> книгу по почетным жителям <…> Свердловской области. И сейчас как раз дети занимаются сбором информации, присылают нам. <…> В этом году, я думаю, что у нас выйдет достойная, хорошая книга", - сказал он, не уточнив тираж планируемого издания.

Тетерин отметил, что привлечение молодежи к созданию книги отражается на их патриотическом воспитании - узнавая о жителях, у них возникает интерес к истории. Кроме того, подростки учатся работать с архивами. "Мы научили их работать в архивах, собирать информацию, с кем [можно] сотрудничать", - добавил он.