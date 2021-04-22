На Урале запросили пожизненный срок обвиняемому в поджоге дома, где погибли восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима за поджог дома в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пожар произошел в ночь на 27 марта 2020 года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд двухэтажного дома барачного типа в Екатеринбурге, где из хулиганских побуждений облил легковоспламеняющейся жидкостью деревянный пол, после чего поджег. В результате произошло возгорание дома, на месте погибли семь человек, еще один умер в больнице.

"Государственный обвинитель в ходе судебных прений в Свердловском областном суде попросил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога". Оглашение приговора назначено на 23 апреля.