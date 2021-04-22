Отключение энергоблока Белоярской АЭС не оказало воздействие на окружающую среду

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Белоярской АЭС в Свердловской области не зафиксировали воздействия на окружающую среду после отключения энергоблока № 4. Об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по безопасности и надежности Валерий Шаманский.

Действием автоматики 23 марта по штатному алгоритму был отключен от сети четвертый энергоблок станции. Первого апреля энергоблок был выведен на номинальный уровень мощности.

"В данном случае был отказ, связанный с турбогенератором, <…> здесь с точки зрения воздействия на безопасность, на население, на окружающую среду не было", - сказал Шаманский. Он отметил, что специалисты проводят работы, чтобы избежать таких отклонений в дальнейшем.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность - 1 485 МВт, что составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций энергосистемы Свердловской области.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.