Белоярская АЭС до конца 2021 года заполнит энергоблок № 4 МОКС-топливом на 60%

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Энергоблок № 4 (БН-800) Белоярской АЭС в Свердловской области будет заполнен МОКС-топливом на 60% до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по безопасности и надежности Валерий Шаманский.

МОКС-топливо изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, получаемый из обедненного гексафторида урана (ОГФУ) - побочного продукта процесса обогащения урана. Переход на МОКС-топливо позволяет использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения, а также вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного урана.

На данный момент активная зона БН-800 на треть заполнена инновационным топливом. "Мы находимся в стадии перехода на полную загрузку активной зоны МОКС-топливом. <…> До конца года у нас будет следующая перегрузка, в августе-сентябре у нас будет загрузка уже 60%", - сказал Шаманский.

Замена оборудования на энергоблоке № 3

Специалисты АЭС в соответствии с проектом продления сроков эксплуатации энергоблока № 3 (БН-600) до 2040 года заменят 72 парогенератора. На станции уже начали работы по приведению энергоблока к новым требованиям, сообщил Шаманский.

БН-600 - единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, который отработал 40 лет. Срок его эксплуатации будет продлен до 60 лет. В марте 2020 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию БН-600 до 2025 года.

"Сейчас мы выполняем работы по приведению [энергоблока] к новым требованиям, это касается и аварийного электроснабжения. Мы должны заменить все парогенераторы, а их у нас 72 штуки, то есть это очень большая работа", - сказал Шаманский.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность - 1 485 МВт, что составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций энергосистемы Свердловской области.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.