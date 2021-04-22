Полицейские в Югре изъяли более 3,6 кг сильнодействующих веществ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. У двух ее участников изъято более 7 тыс. капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг, в которых находились сильнодействующие вещества "Тропикамид" и "Прегабалин". Возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" на территории Сургутского района была пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта")", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции на автодороге Сургут - Нижневартовск остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 1990 и 1981 годов рождения. Во время досмотра у 40-летнего пассажира в рюкзаке было обнаружено и изъято порядка 50 пакетов с капсулами и флаконами с жидкостью. Их также нашли в самом автомобиле и в квартире второго подозреваемого. "Согласно экспертному исследованию, вещества содержат в своем составе сильнодействующие вещества "Прегабалин" и "Тропикамид". Всего у злоумышленников было изъято более 7 тыс. капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что один из двух подозреваемых прибыл на территорию Югры из Москвы, организовал интернет-магазин, после чего нашел себе напарника из Башкирии и пригласил его в регион для совместного сбыта запрещенных средств через тайники-закладки. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.