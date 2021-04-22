Суд оштрафовал четверых участников несогласованной акции в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил четырем участникам несанкционированной акции, которая прошла 21 апреля, штрафы по 10 тыс. рублей.

"Суд рассмотрел материалы в отношении четырех человек. Каждому из них суд назначил штраф в размере 10 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления")", - сказали ТАСС в Ханты-Мансийском районном суде.

Как сообщал ТАСС, ранее Сургутский городской суд назначил трем участникам несанкционированной акции штрафы в размере 15 тыс. рублей, а Нижневартовский городской суд - двум участникам по 10 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

В пресс-службе УМВД по Югре и в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе ТАСС не стали комментировать ситуацию о количестве задержанных в ХМАО в ходе несанкционированных акций 21 апреля.