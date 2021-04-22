Житель Тюмени отсудил у дорожников 500 тыс. рублей за гибель сына в ДТП

ТЮМЕНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Житель Тюмени отсудил у департамента дорожной инфраструктуры и службы заказчика 500 тыс. рублей после гибели сына в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании солидарно с департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города и муниципального казенного учреждения "Служба заказчика по благоустройству Центрального АО Тюмени" 500 тыс. рублей отцу за гибель сына", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 30 ноября 2019 года 27-летний тюменец на Toyota Altezza двигался в районе СНТ "Россиянка" по неосвещенному и скользкому участку дороги. Не заметив поворота, он съехал в придорожную канаву глубиной около 3 м. Автомобиль опрокинулся. Молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

Судебная экспертиза установила, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не соответствовал обязательным нормативным требованиям к содержанию дороги: не было искусственного освещения, ряда дорожных знаков, в том числе знака "Направление поворота" и барьерного ограждения для недопущения падения в канаву в случае нештатной ситуации.