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Суд назначил 15 суток ареста участнику несогласованной акции в Екатеринбурге

Кроме того, Виктору Балдину назначены 30 часов общественных работ за участие в еще одной акции, прошедшей 31 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток административного ареста активисту Виктору Балдину, который участвовал в несанкционированной акции 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Балдину назначено 15 суток ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), по событиям 21 апреля", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что также мужчине назначены 30 часов общественных работ за участие в несогласованной акции 31 января 2021 года.

Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.

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