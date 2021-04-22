Суд назначил 15 суток ареста участнику несогласованной акции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток административного ареста активисту Виктору Балдину, который участвовал в несанкционированной акции 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Балдину назначено 15 суток ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), по событиям 21 апреля", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что также мужчине назначены 30 часов общественных работ за участие в несогласованной акции 31 января 2021 года.

Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.