Число юнармейцев увеличилось в Свердловской области за два года втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Количество юнармейцев выросло за два года в три раза в Свердловской области, достигнув 12 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС руководитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Свердловской области Евгений Тетерин.

В "Юнармию" приглашаются школьники в возрасте от 8 до 18 лет. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение создали по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента России Владимира Путина в январе и зарегистрировали 29 июля 2016 года.

"За два года с 4 тыс. - сейчас уже 12 тыс. в Свердловской области юнармейцев", - сказал он, подчеркнув, что при этом имеются еще 1,5 тыс. кандидатов в "Юнармию" благодаря взаимодействию с детскими садами региона - свердловское отделение сотрудничает с 28 дошкольными учреждениями области, проводя для них различные мероприятия, соревнования.

Тетерин отметил, что такой рост - результат активной работы организации, в том числе по открытию юнармейских домов - патриотических центров, взаимодействию с главами муниципалитетов, с дошкольными учреждениями.

Он пояснил, что организация проводит множество мероприятий для молодежи. Например, школьники учатся работать с архивными документами, принимая участие в создании книг, участвуют в различных соревнованиях, для них проводятся занятия и мастер-классы по различным направлениям.

Есть программы и для дошкольников: так, для детей с 0 до 6 лет ежегодно проходит забег "Майская гроза", где призы получают абсолютно все участники. "Уже много заявок, <...> на сегодняшний день пока что 500 детей [примут участие]. <...> К сожалению, пандемия вносит свои коррективы: мы хотели масштабно провести, как всегда, чтобы привести порядка 8 тыс. человек", - рассказал Тетерин, отметив, что в этом году из-за ситуации с пандемией на забеге ограничат число зрителей, но сохранят проведение мастер-классов для детей.