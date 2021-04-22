Конкурс на создание инфраструктуры по сортировке мусора в ЯНАО планируется объявить летом

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Конкурс на создание инфраструктуры, необходимой для сортировки мусора в Ямало-Ненецком автономном округе, планируется объявить в июне 2021 года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Я думаю, что в июне разместим на площадке конкурсную документацию на создание всей инфраструктуры: мусоросортировочные площадки, [площадки] перегрузки - целый набор. Три базовых города делается: в западной части, в центральной - здесь, в Новом Уренгое, и южнее", - сказал он.

Артюхов добавил, что всю инфраструктуру необходимо создать до конца 2023 года.

Нацпроект "Экология" предусматривает, что новая система обращения с отходами обеспечит сортировку ТКО в объеме 100%, а объем мусора, поступающего на полигоны, снизится в два раза. Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.