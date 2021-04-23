В Сургутском музыкально-драматическом театре проходят обыски

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апреля. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в крупнейшем в Ханты-Мансийском автономном округе Сургутском музыкально-драматическом театре. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в Сургутском музыкально-драматическом театре. В частности, идет проверка возможных финансовых нарушений", - сказал собеседник агентства.

ТАСС в настоящее время не располагает комментариями УМВД по Югре и СУ СК по ХМАО.

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании распоряжения губернатора ХМАО от 1999 года. Считается самым крупным театром в Югре. В репертуаре - классика, современная драматургия, комедийные, музыкальные, поэтические, детские спектакли. Театр сотрудничает с режиссерами Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Литвы, Чехии, Германии, Франции, Египта.