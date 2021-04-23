На Урале прогнозируют в выходные ветреную погоду и небольшие дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются 24 и 25 апреля в ряде регионов Уральского федерального округа, кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 14 м/с в выходные дни, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 24 и 25 апреля будет облачно с прояснениями и кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит 0 - плюс 5 градусов. В субботу температура воздуха днем будет 9-14 градусов тепла, в воскресенье - 11-16 градусов", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

В Курганской области 24 апреля будет переменная облачность, местами небольшой дождь, возможны порывы ветра до 14 м/с, предупреждают синоптики. 25 апреля в регионе будет преимущественно без осадков, ветер умеренный. В субботу и воскресенье столбики термометров днем поднимутся до 12-18 градусов.

Похожая погода ожидается в Челябинской области, 24 и 25 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, порывы ветра местами достигнут 14 м/ с. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в субботу составит плюс 10-15 градусов, в воскресенье - 14-19 градусов.

В Тюменской области в ближайшие дни будет переменная облачность, преимущественно без осадков, однако синоптики предупреждают, что 24 и 25 апреля ветер достигнет 13-14 м/ с. Температура воздуха днем в ближайшие выходные будет от 12 до 18 градусов, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем составит от 10 до 16 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в воскресенье порывы ветра в Югре могут достигнуть 13 м/с. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе 24 и 25 апреля также пройдут небольшие осадки, днем синоптики ожидают 3-8 градусов выше нуля, а в воскресенье ветер на Ямале может достигнуть 11 м/с.