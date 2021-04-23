Полпред в УФО сообщил, что стоимость проекта челябинского метро можно снизить

ТЮМЕНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Стоимость проекта по строительству метрополитена в Челябинской области может быть уменьшена. Такое заявление сделал полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев в ходе пресс-конференции, посвященной посланию президента РФ Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена.

"Челябинск упоминался [в послании] в рамках развития метро. Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей. <…> Субъект прорабатывает эти истории. Она важна для Челябинска, для улучшения в целом транспортной инфраструктуры", - сказал Якушев.

По данным из открытых источников, Челябинский метрополитен строится с 1991 года. За 30 лет построена станция "Комсомольская площадь" без отделочных работ, ведется строительство станции "Торговый центр", в то время как строительство остальных двух станций и депо не начиналось. Общая готовность метрополитена составляет лишь 18%.