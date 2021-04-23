Житель Екатеринбурга получил пожизненный срок за поджог дома, где погибли восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы обвиняемого в поджоге дома в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Сегодня, 23 апреля 2021 года, Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу 1991 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного упарвления СК РФ, по делу проведен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой фигурант вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что на месте ЧП работала усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу, специалисты предполагали, что вероятность поджога составляет примерно 80%, а затем данный факт нашел свое подтверждение.

Пожар произошел в ночь на 27 марта 2020 года. Установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд двухэтажного дома барачного типа в Екатеринбурге, где из хулиганских побуждений облил легковоспламеняющейся жидкостью деревянный пол и поджег его. В результате в доме произошел пожар, на месте погибли семь человек, еще один умер в больнице. Подсудимый обвинялся по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и из хулиганских побуждений" и "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и совершенное из хулиганских побуждений путем поджога".

В новость были внесены изменения (13:23 мск) — добавлены данные от региональных управлений СК и МВД после 2-го абзаца.