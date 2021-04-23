Придомовые территории в Ирбите освобождены от паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Все придомовые территории в городе Ирбите Свердловской области освобождены от паводковых вод. Еще с 23 населенными пунктами нарушено автотранспортное сообщение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Ирбите из-за подтопления приусадебных участков было организовано круглосуточное дежурство спасателей. Подтопления жилых домов нет.

"По состоянию на 23 апреля все подтопленные придомовые территории в Ирбите освободились от воды. В пик половодья были подтоплены 59 приусадебных участков. На данный момент уровень воды в реке Ница составляет 541 см и с каждым днем снижается. <…> В данный момент в Свердловской области остаются подтоплены 8 низководных мостов, нарушено автотранспортное сообщение с 23 населенными пунктами", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС уточнили, что в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Жизнеобеспечение населения не нарушено.