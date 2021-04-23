В Тюменской области за сутки пожарами уничтожено более 20 тыс. га

ТЮМЕНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Пожары уничтожили свыше 20 тыс. га за сутки в Тюменской области, сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича.

"За прошедшие сутки возникло 16 природных и 39 ландшафтных пожаров. Огнем уничтожено более 20 000 гектаров территории региона", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что всего в Тюменской области из-за нарушения противопожарного режима на 18 человек заведены административные дела, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

С 19 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса с 20 апреля по 10 мая, разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.