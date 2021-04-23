Число свердловских площадок "Библионочи" увеличилось в 2021 году более чем вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Число площадок акции "Библионочь" увеличилось в Свердловской области в 2021 году более чем в два раза - до порядка 800. Об этом сообщила и. о. первого заместителя министра культуры региона Наталия Шибанова в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

Ранее ТАСС сообщал, что акция "Библионочь" пройдет в Свердловской области в смешанном формате - в онлайн и офлайн - 24 апреля. Организаторы обещают соблюсти необходимые меры безопасности ввиду ситуации с пандемией коронавируса.

"Если сравнивать с предыдущим годом, в том году у нас заявлялось 365 площадок - практически в два раза [увеличилось]. И, соответственно, и количество мероприятий в разы увеличилось. <…> Мы зафиксировали наибольшую активность участников "Библионочи" в этом году по сравнению с предыдущими годами", - сказала Шибанова, уточнив, что акция пройдет в этом году на 795 площадках региона, в том числе на 16 в Екатеринбурге.

В этом году акция посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Так, в областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского пройдет большое "Гагарин-шоу" с телемостом с немецким писателем Ули Ротфусом и видеовстречей с Героем РФ, космонавтом Сергеем Прокопьевым и множеством других мероприятий.

В свердловских библиотеках предусмотрели программу для горожан разного возраста, интересов и возможностей здоровья. В частности, областная специальная библиотека для слепых устроит тифлоэкскурсию по ночному городу "Екатеринбург космический", как рассказала директор учреждения. А в областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина с читателями встретится детский писатель Анастасия Строкина. "Мы представляем семейную программу - научное шоу с нашим партнером "Newton Park", <…> мы предлагаем планшетную выставку "Россия. Взгляд из космоса" из архивов Роскосмоса", - также сообщила директор областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России с 2012 года. Цель мероприятия - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан.