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Губернатор ЯНАО вакцинировался от коронавируса

Дмитрий Артюхов сообщил, что привился вакциной "Спутник V"

ТАСС, 23 апреля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вакцинировался от коронавируса. Об этом глава Ямала сообщил в Instagram в пятницу.

"Переболел коронавирусом летом прошлого года. Как и у всех, антител со временем становилось все меньше. Поставил сегодня "Спутник V", - написал губернатор.

31 июля 2020 года Артюхов сообщил о заражении коронавирусом. После этого он работал в удаленном режиме. 15 августа глава Ямала заявил о своем выздоровлении.

По данным регионального правительства, всего в ЯНАО зафиксировано 38 426 случаев заражения коронавирусом. За все время 37 185 человек выздоровели, еще 415 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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