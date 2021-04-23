В Екатеринбурге с 26 апреля введут особый противопожарный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим будет установлен в Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года для обеспечения безопасности жителей в канун майских праздников, сообщил департамент информационной политики администрации города в пятницу.

"Власти Екатеринбурга приняли решение установить особый противопожарный режим на территории уральской столицы с 26 апреля 2021 года до особого распоряжения. <…> Такая экстренная мера принята в канун майских праздников в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов и торфяных массивов на территории Екатеринбурга, использование открытого огня и разведение костров.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях Свердловской области: в Камышловском, Каменск-Уральском, Гаринском, Верхнем Дуброво, Ревде, Староуткинске, Ивдельском, Каменском, Тавдинском, Березовском и Североуральском городских округах, а также в ряде сельских поселений Камышловского городского округа.